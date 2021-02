Wismar: Schmierereien am Bahnhof gehen weiter

von svz.de

23. Februar 2021, 09:48 Uhr

Nachdem bereits in der Weihnachtszeit und zum Ende des Jahres 2020 mehrere Regionalbahnen am Bahnhof Wismar besprüht wurden, musste durch die Beamten des Bundespolizeireviers Wismar in der heutigen Nacht gegen 02:00 Uhr erneut festgestellt werden, dass ein Regionalzug großflächig beschmiert wurde. Durch unbekannte(n) Täter wurden verschiedene Schriftzüge in den Farben silber, schwarz, gelb, türkis und violett in einer Gesamtgröße von ca. 15 Quadratmetern angebracht. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden, doch Erfahrungswerte lassen vermuten, dass sich diese im vierstelligen Bereich bewegen wird.

Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in den Nachtstunden vom 22.02. auf den 23.02.2021 auffällige Personen am Bahnhof Wismar gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu den genannten Sachverhalten bzw. zu verdächtigen Personen machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.