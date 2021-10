Auszeichnung : Schlagsdorfer „Spielhaus“ ist jetzt eine Biosphären-Kita

Schon seit mehreren Jahren besteht ein enger Kontakt zwischen der Kindertagesstätte und dem Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe

Schlagsdorf | Freudensprünge, die Arme hoch gerissen, kindlicher Jubel: Große Freude herrscht in diesen Tagen im „Spielhaus“ Schlagsdorf. Die beliebte Kindertagesstätte darf sich ab sofort mit dem Titel „Biosphärenkindergarten“ schmücken. Nach der Kita „Stock und Stein“ in Bantin sowie der Waldkita „Die Wildsprösslinge“ in Dechow erhält das „Spielhaus“ Schlagsdorf ...

