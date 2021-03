Schlagsdorf : Gemeinden bereiten Umwelttag vor

Müllsammel-Aktionen in den Dörfern

Schlagsdorf | Nicht mehr fahrbereite Autos, abgenutzte Reifen, Folien, Unmengen an Metall sowie hunderte, wenn nicht sogar tausende Flaschen und Gläser haben fleißige Bewohner aus Schlagsdorf, Rehna, Holdorf, Carlow oder auch Vitense in den vergangenen Jahren beim Umwelttag gesammelt und entsorgt. Am kommenden Sonnabend stellen die Gemeinden wieder zahlreiche Conta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.