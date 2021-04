Schlagsdorf : Groovige Ostern in der Dorfkirche

Giulia Corvaglia, Heike Neumann und Nico Schafranski setzen am 4. April musikalische Akzente in Schlagsdorf.

Schlagsdorf | Der Gottesdienst am Ostersonntag, 4. April, um 10 Uhr in der Schlagsdorfer Kirche wird groovig. Zusammen mit der Saxophonistin Heike Neumann und dem Trompeter Nico Schafranski setzt die Kirchenmusikerin Giulia Corvaglia (Foto) an der Orgel musikalische Akzente. Gospel-Bearbeitungen, Ragtime und Jazz-Inspirationen werden erklingen und österliche Fröhli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.