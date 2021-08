Sommerkonzert : Sächsisches Barockorchester in der Gadebuscher Stadtkirche

In der Stadtkirche findet bald ein Sommerkonzert mit Werken von Bach, Telemann, Schütz und Bruhns statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Gadebusch | Am Mittwoch, 25. August, lädt die Kirchengemeinde Gadebusch um 20 Uhr zu einem weiteren Konzert in die Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius in Gadebusch ein. Mitglieder des Sächsischen Barockorchesters und der ehemalige Thomaskantor Gotthold Schwarz sind mit einem Sommerkonzertprogramm im Norden zu Gast. Die Konzerte finden in kleinen Kirchen an de...

