Zehn Fragen an : Rudi Volk träumt vom Weltall

Rudi Volk ist Leiter der häuslichen Krankenpflege „Rudi und David Volk“. Mit 68 Jahren bereitet er sich so langsam auf seine Rente. Was er im Ruhestand machen will, erzählt er unserer Redaktion

Rehna | Zusammen mit seinem Team pflegt er diejenigen, die den Alltag nicht mehr allein schaffen. Seit 1993 ist der inzwischen 68-jährige Rudi Volk mit seiner häuslichen Krankenpflege „Rudi und David Volk“ selbstständig. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich über seine Heimatstadt Schönberg in Schleswig-Holstein über Grevesmühlen, Dassow Rehna sowie den dazugehör...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.