Schulentwicklungsplan NWM : Roggendorf will künftig auch Schüler aus Holdorf aufnehmen

Bisher bestand das Einzugsgebiet der Grundschule aus Kneese, Roggendorf und Dechow. Ein Antrag beim Landkreis soll nun auch Kindern aus Holdorf die Einschulung in Roggendorf ermöglichen.

Roggendorf | Das Alphabet lernen, die Anfänge im Kopfrechnen machen oder die ersten Wörter auf Englisch beigebracht bekommen. All das steht für die Grundschüler in ihren ersten Schuljahren auf dem Programm. Doch in welche Schule soll mein Kind eingeschult werden? Das regeln normalerweise die Schuleinzugsbereiche des Landkreises. Dieses Schuleinzugsgebiet möchten z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.