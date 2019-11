Rieps : Einfamilienhaus in Flammen: Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Am Dienstnachmittag stand ein Einfamilienhaus in Rieps in Flammen.

von Polizeiinspektion Wismar

20. November 2019, 12:02 Uhr

Gestern Nachmittag wurde die Polizei in Gadebusch über ein in Rieps in Brand geratenes Einfamilienhaus informiert. Als die eingesetzte Streife am Ort des Geschehens eintraf, hatten die Freiwilligen Feuerwehren Schlagsdorf, Rieps und Schönberg die Flammen bereits unter Kontrolle gebracht, bevor sie sich weiter ausbreiten konnten. Der Bewohner des Hauses verletzte sich dabei leicht und erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Die Schadenshöhe wurde auf 10.000 EUR geschätzt. Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes hinsichtlich der Brandentstehung ergaben Anhaltspunkte für eine fahrlässige Brandstiftung. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.