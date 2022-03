75. Geburtstag gefeiert : Rehnas Bürgermeister Hans-Jochen Oldenburg will aufhören

Ein Meer an Blumen und viele Gratulationen hat der Rehnaer Bürgermeister Hans-Jochen Oldenburg erhalten. Hier lesen Sie, welche Ziele der 75-Jährige für die Kommune noch erreichen will und warum er nicht wieder antritt.

Rehna | Neue Impulse in der Stadtpolitik wollte er einst setzen. Damals 1993, als Hans-Jochen Oldenburg in die Kommunalpolitik einstieg. Am Dienstag ist er 75 Jahre alt geworden und längst kein „einfacher“ Stadtvertreter mehr, sondern ehrenamtlicher Bürgermeister von Rehna und den Ortsteilen. Bei der Feier gab Oldenburg auch bekannt, nicht erneut kandidieren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.