Auszeichnungen : Juwelier Gunther Godemann beschafft Rehna neue Ehrennadeln

Sie liegen sicher in einem Tresor – die Rede ist von Ehrennadeln, die an verdienstvolle Bürger verliehen werden. Zum Neujahrsempfang 2022 könnte es erstmals seit Jahren wieder eine solche Auszeichnung in Rehna geben.

Rehna | Nachdem der Stadt die Ehrennadeln quasi ausgegangen waren, verfügt die Kommune nun wieder über ein neues Kontingent. Somit kann die Stadt künftig wieder engagierte Menschen für besondere Leistungen auszeichnen. Juwelier sorgt für neue Ehrennadeln Auf der Ehrennadel zu sehen ist übrigens das Wappen der Stadt. Darüber hinaus wurde und wird das jew...

