Rehna : Finanzspritze für Dauerausstellung im Kloster

Exposition „Prämonstratenserinnen in Mecklenburg“ nimmt Form an. Eröffnung im kommenden Jahr in Rehna

Rehna | Wie sah der Alltag der Nonnen im Kloster Rehna aus? Welche Verbindungen hatten die Prämonstratenserinnen zu anderen Klöstern im In- und Ausland? Welche Bauten und Kunstwerke aus dem Mittelalter und aus späterer Zeit können noch entdeckt werden? Diesen und weiteren Fragen wird eine neue Dauerausstellung im Kloster Rehna auf den Grund gehen. Die „Zeitre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.