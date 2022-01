Verfolgungsjagd : Raser in Wismar auf der Flucht vor der Polizei

Ein Porschefahrer ist am Mittwochabend durch Wismar und Nordwestmecklenburg gerast. Die Polizei konnte den 25-Jährigen in Dargetzow schnappen.

Wismar | Lautes Motorengeheul in Karow hat am Mittwochabend Beamte der Autobahnpolizei in Metelsdorf aufhorchen lassen. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, habe der Fahrer eines Porsches die Aufforderung, anzuhalten, ignoriert, teilte Pressesprecherin Jessica Lerke mit. In Wismar sei der Mann dann auf dem Klußer Damm stadtauswärts gefahren, habe unmittelb...

