Polizei bittet um Hinweise : Polizei sucht mit Foto nach Taschendiebin aus Gadebusch

Die Tat liegt eine Monate zurück, doch jetzt gibt es ein Hinweis-Bild zu möglichen Diebin, die einer Frau beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen hat.

Gadebusch | Ziemlich dreist und damit auch noch erfolgreich: Bereits am 6. August 2021 wurde einer Seniorin in Gadebusch die Geldbörse aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche entwendet. Trotz zeitnaher Sperrung der EC-Karte hob eine unbekannte Frau kurze Zeit später Geld vom Konto der Seniorin ab. Lesen Sie auch: 62-Jähriger liegt schwer verletzt in L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.