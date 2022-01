Wismar : Polizei sucht nach der 14-jährigen Lena Sophie Prüter

Das Mädchen ist schon seit dem 29. Dezember verschwunden sein. Sie soll in Begleitung eines 15-jährigen Jungen sein.

Wismar | Die Polizei in Wismar sucht nach der 14-jährigen Lena Sophie Prüter. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verließ die Vermisste bereits am 29. Dezember 2021 eigenständig ihre elterliche Wohnanschrift im Bereich des Philosophenviertels in Wismar und kehrte bislang nicht zurück. Es wird vermutet, dass Lena in Begleitung eines 15-jährigen Jungen ist...

