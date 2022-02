Im Zuge der Ukraine-Krise : Politiker aus Wismar rufen zu überparteilicher Friedensdemo auf

Am Wochenende soll eine Demonstration in Wismar stattfinden, um zu Solidarität mit der Ukraine anzuregen. Fast alle lokalen Parteien unterstützen den Aufruf.

Wismar | Unzählige Menschen auf der ganzen Welt waren in den Morgenstunden des 24. Februar schockiert, als die ersten Informationen der Angriffe Russlands auf die Ukraine öffentlich wurden. Überall in Europa wird Frieden und Solidarität mit der Ukraine gefordert, so auch in der Hansestadt Wismar. Weiterlesen: UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich erneut mit Uk...

