Nach einem Vorbild aus Polen : Rentner Siegfried Nikolaus baut neue Attraktion mitten in Pokrent

Nachdem der 79-Jährige sein Caféstübchen coronabedingt hatte schließen müssen, bastelte er einen neuen Höhepunkt: einen Turm mit zahlreichen Figuren. Auf die Idee kam er durch einen Besuch in einem Safari-Park in Polen.

Pokrent | Das kleine Dörfchen Pokrent ist um eine Attraktion reicher. Nachdem Rentner Siegfried Nikolaus sein Caféstübchen mit Ententeich und selbst gebackenem Kuchen coronabedingt hatte schließen müssen, verlor der 79-Jährige keine Zeit, an einem weiteren Höhepunkt in Pokrent zu basteln: Nun hat er einen gut vier Meter hohen Turm in der Dorfmitte, unmittelbar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.