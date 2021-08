Plattdeutsche Lesung : Autor aus Weimar präsentiert in Gadebusch Läuschen un Riemels

Nach der erfolgreichen Vorstellung seines Buches „Dat olle Gabusch“ besucht Horst Hasselmann erneut seine Heimatstadt Gadebusch. Im Gepäck hat er dieses Mal Läuschen un Riemels für eine plattdeutsche Lesung.

Gadebusch | In der Stadt Gadebusch wird es am Dienstag, 24. August, wieder eine plattdeutsche Lesung mit Horst Hasselmann geben. Der gebürtige Gadebuscher hatte im vergangenen Jahr sein Büchlein „Dat olle Gabusch“ mit großem Erfolg vorgestellt. Nun soll es in diesem Jahr eine Fortsetzung mit seinen „Läuschen un Riemels“ geben, die der Weimarer seinem Publikum vor...

