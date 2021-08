Schloss Gadebusch : Big Band der Kreismusikschule lädt zum Picknick-Konzert ein

Konzertreisen führten die Big Band der Kreismusikschule „Carl Orff“ um die halbe Welt. Nun kommt das Ensemble, das einst auch mit Panikrocker Udo Lindenberg auf der Bühne stand, für ein Picknick-Konzert nach Gadebusch.

Gadebusch | Beim Picknick-Konzert auf dem Gadebuscher Schlosshof wird es am Sonntag, 15. August, ein Wiedersehen mit der Big Band der Kreismusikschule „Carl Orff“ geben. Dieses Ensemble trat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach beim Münzfest in Gadebusch auf und ist auch so etwas wie der musikalische Botschafter des Landkreises Nordwestmecklenburg. Das E...

