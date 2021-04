Nordwestmecklenburg : Trotz Schneesturm: Mega-Andrang auf Impfzentrum

Hunderte Nordwestmecklenburger wollten sich in Wismar mit Astrazeneca gegen Corona impfen lassen

Wismar | Bananen, West-Jeans oder Nudossi - Warteschlangen sind mit einem Blick in die Vergangenheit für uns Ossis nun wahrlich nichts Ungewöhnliches. Was sich allerdings am Ostermontag vor dem Corona-Impfzentrum in Wismar abspielte, verschlug selbst hartgesottenen Ex-DDR-Bürgern die Sprache. Hunderte über 60-Jährige harrten seit den frühen Morgenstunden stund...

