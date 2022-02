Stadtteil in Wismar : Norma bereitet nach Brand in Dammhusen Neubau vor

Vor gut zweieinhalb Jahren hatte ein Mann den Einkaufsmarkt niedergebrannt. Nun laufen die Ausschreibungen für einen Neubau.

Wismar | Vom einstigen Norma an der Tierparkpromenade im Wismarer Stadtteil Dammhusen ist so gut wie nichts mehr zu sehen. Ein paar Betonteile, Träger, ein paar Haufen Erde. Noch im Frühjahr will der Lebensmittelfilialist mit den Arbeiten für einen Neubau beginnen. Kurze Wege für Anwohner „Wunderbar! Wir freuen uns, dass der Markt wieder aufgebaut wird“,...

