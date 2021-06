Nordwestmecklenburg : Radeln für ein gutes Klima

Vom 1. bis zum 21. August können Radfahrer im Nordwestkreis in die Pedale treten und ihre gefahrenen Strecken erfassen lassen.

Wismar/Gadebusch | Auf Beschluss des Kreistages nimmt der Landkreis Nordwestmecklenburg in diesem Jahr erstmals an der Aktion Stadtradeln teil, unterstützt durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Vom 1. bis zum 21. August heißt es: Radeln für ein gutes Klima. Bereits jetzt können sich Radler und Radfahr-Teams für das Stadtradeln in Nordwestmecklenburg re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.