Nordwestmecklenburg : Polizei nimmt Tagestouristen ins Visier

Zahlreiche Verstöße über die Ostertage in Nordwestmecklenburg. Der große Besucherandrang bleibt allerdings aus

Boltenhagen | Eisig pfeift der Wind übers Land, es regnet, es hagelt, es schneit. Nur am Sonnabend kommen in Nordwestmecklenburg mit den Sonnenstrahlen wirkliche Ostergefühle auf. Und so wundert es kaum, dass der große Besucherandrang an den touristischen Hotspots vor allem aus anderen Bundesländern über die Feiertage ausgeblieben ist. Viele Menschen waren dennoch ...

