Nordwestmecklenburg : Mehr schwere Corona-Fälle trotz weniger Neuinfektionen

39 Neuinfektionen meldet der Landkreis für Dienstag. In der risikogewichteten Stufenkarte steht Nordwestmecklenburg weiter auf Stufe gelb. Hinweise zu Booster-Impfungen.

Wismar | Mehr schwere Corona-Fälle im Landkreis Nordwestmecklenburg: Am Dienstagabend wurden 39 Neuinfektionen gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt um 0,6 auf 2,5, die Infektionsinzidenz hingegen sinkt leicht auf 105,1. Die Intensivbetten-Auslastung (ITS) beträgt für Nordwestmecklenburg, Schwerin und Ludwigslust-Parchim 2,6 Prozent. In der risikogewi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.