Ausbildungsplätze in Westmecklenburg : Es muss nicht immer der Wunschberuf sein

In Westmecklenburg gibt es noch genügend freie Ausbildungsplätze.

Gadebusch | Gute Nachrichten vom Ausbildungsmarkt: In ganz Westmecklenburg gibt es noch genügend freie Plätze für das in wenigen Wochen beginnende Lehrjahr. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Schwerin sind bei der Behörde derzeit 1359 freie Ausbildungsplätze gemeldet. Dem stünden 1055 noch unversorgte Bewerber gegenüber. An der Spitze der unbesetzten Ausbildungs...

