Corona in Nordwestmecklenburg : Bundeswehr hilft erneut im Kampf gegen die Pandemie

18 Soldaten entlasten den Landkreis Nordwestmecklenburg im Impfzentrum, in der Kontaktnachverfolgung sowie der Quarantänebetreuung

Wismar | Entlastung im Kampf gegen das Coronavirus beim Landkreises Nordwestmecklenburg in Wismar: Insgesamt 18 Soldaten der Bundeswehr sind mittlerweile zur Unterstützung in verschiedenen Bereichen im Einsatz. Einerseits sollen sie das strapazierte Personal im Impfzentrum des Landkreises entlasten. Darüber hinaus werden die Soldaten in der Kontaktnachverfolgu...

