Hochschule und Helfer arbeiten zusammen : Studentin aus Wismar entwirft Logo für Rettungshundestaffel

Sie spüren Menschen auf unter Trümmern, im Wald oder in der Stadt – Kaya und Rhani von der Rettungshundestaffel Nordelbe. Cathleen Grunewald hat für sie und ihre Zweibeiner ein neues Logo entworfen.

Wismar | Das Votum der Mitgliederversammlung war eindeutig: Der Hund mit Rettungskreuz vor Stadtsilhouette, vor Feld, vor Trümmern – das soll das neue Logo der Rettungshundestaffel Nordelbe sein. Am Mittwoch verkündeten die Hundeführer Fred Schmedemann und Rolf Katzer in tierischer Begleitung das Ergebnis vor den angehenden Kommunikationsdesignern an der Hochs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.