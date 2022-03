Erneuerbare Energien : Neues Kraftwerk in Wismar soll Ende des Jahres ans Netz

Der Schornstein des neuen Biomasseheizkraftwerkes ist schon weithin zu sehen.

Wismar | Wärme und Strom in Größenordnungen sollen von Anfang kommenden Jahres an aus dem Holzcluster in Wismar kommen. Die Firma Bioenergie Wismar baut dort seit Frühjahr vergangenen Jahres ein Biomasseheizkraftwerk. Aus einem Kessel werden zwei 42 Meter hoch steht da schon der Schornstein eines dänischen Herstellers. Dahinter ein elf Meter hohes Gerüst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.