48 Stunden nach einem Feuer : Neues Fotoplakat ziert Buswartehäuschen in Gadebusch

Zwei Tage nach dem Brand eines Schloss-Plakates in einem Buswartehäuschen in Gadebusch ist der Schaden behoben worden. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs befestigten dort ein Plakat mit einem neuen Motiv aus Gadebusch.

Gadebusch | Das ging fix: Innerhalb von 48 Stunden wurde der Schaden nach einem Feuer in der Rehnaer Straße repariert. Dort zu sehen ist nun ein riesiges Plakat mit Gadebuscher Burgsee-Motiv. „Wir haben uns in der Hoffnung, dass solch ein Malheur nicht noch einmal passiert, bewusst für ein Motiv, auf dem ausreichend Wasser zu sehen ist, entschieden", sagte am ...

