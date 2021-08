Neuendorf : Autoschrauber organisieren Rennen auf dem Acker

Team Blau Neuendorf veranstaltet zum zweiten Mal einen Stoppelcross mit mehr als 100 Fahrzeugen

Neuendorf | Keine Scheiben, ein riesiger Abschlepphaken unterhalb der Motorhaube und große sichtbare Schrauben zum Befestigen wichtiger Anbauteile an der Karosserie: So erstrahlen die fünf knallblauen Autos des Neuendorfer Team Blau. Mit diesen werden sie am Sonnabend, 28. August, auf einem Acker zwischen Neu Steinbeck und Bentin gegen andere Fahrzeuge um die Wet...

