Erneuerbare Energien : Netzwerk gegründet: Wird Wismar zur Wasserstoff-Region?

Die Stadtwerke bauen ein Netzwerk rund um Erzeugung und Verbrauch von Wasserstoff auf. Ziele: ein Austausch und das Denken in alle Richtungen.

Wismar | Schiffsantrieb mit Wasserstoff, Wasserstofferzeugung aus Reststoffen oder Windkraft – in den kommenden Monaten wird in Wismar alles auf den Tisch kommen, was den Partnern im Projekt „HyStarter“ zum Thema Wasserstoff durch den Kopf geht. Lesen Sie auch: MV sattelt auf Wasserstoff um „Das ist das Spannende an dem Projekt. Wir können ohne Eile über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.