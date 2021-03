Neschow : Kreative Frau präsentiert ihr Handwerk

Am Wochenende töpfert Franziska Otto in Neschow.

Neschow | Trotz Corona-Pandemie ist es an diesem Wochenende wieder möglich, einen Blick in Keramikwerkstätten, Töpfereien und Ateliers in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu werfen. Beim 16. „Tag der offenen Töpferei“ ist zum Beispiel Franziska Otto dabei. Die 36-Jährige öffnet ihre Werkstatt in der Hauptstraße 11 in Neschow am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.