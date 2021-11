Nordwestmecklenburg : Baustelle Busverkehr: Nächste Reformrunde steht an

Schnellere und besser getaktete Busverbindungen in Wismar sind erst einmal vom Tisch. Doch die erstellte Potenzialanalyse soll als eine Grundlage für die nächste Generation Busverkehr in Nordwestmecklenburg dienen.

Wismar | Bessere Linienführung, kürzere Taktung: Wer in Wismar Bus fährt, wünscht sich das seit langem, spätestens seit der Reform 2016. Doch darauf müssen sowohl die Hansestädter als auch die Menschen in den Umlandgemeinden und im Landkreis noch eine Weile warten. Zunächst einmal sind die Verbesserungen in Wismar vom Tisch. Kein Geld, hieß es unisono von d...

