Open Air Theater Grevesmühlen : Piraten kassieren nächste Niederlage vor Gericht

Die laufende Saison des Piraten Open Airs in Grevesmühlen scheint unter keinem guten Stern zu stehen. So gab es jetzt die nächste juristische Niederlage für die Veranstalter.

Grevesmühlen | Nächster Rückschlag für die Veranstalter des Piraten Open Air Theaters Grevesmühlen. So hat das Oberverwaltungsgericht in Greifswald am Freitag deren Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin zurückgewiesen. Darin war der Landkreis Nordwestmecklenburg verpflichtet worden, Lärmimmissionsmessungen durch den Veranstalter durchfü...

