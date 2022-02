Nach Russlands Angriff : Friedensgebet für Ukraine in Heiligen-Geist-Kirche in Wismar

In Wismar lädt die evangelisch-lutherische Gemeinde zu einem Friedensgebet für die Ukraine am Samstag ein. Im Anschluss ist eine Kundgebung auf dem Markt geplant.

Wismar | Krieg in Osteuropa: Nach dem Einmarsch russischer Truppen und den daraus folgenden Kämpfen in der Ukraine findet am Sonnabend, 26. Februar, 12.30 Uhr ein Friedensgebet in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar statt. Eingeladen hat Pastorin Antje Exner von der evangelisch-lutherischen Gemeinde Heiligen Geist-St.Nikolai. Auch interessant: Liveblog zur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.