Ein kleines Wunder in Dechow : „Spatz trifft Engel“: Kulturtage feiern „Wiederauferstehung“

Am Freitagabend gab es eine Neuauflage einer beliebten Kulturveranstaltung auf dem Dorf. Die Gäste erlebten in Dechow ein Chansons-Programm der Extra-Klasse.

Dechow | Was die Ehrenamtlichen um Kulturtage-Gastgeberin Irmgard von Puttkamer und den unverzagten Techniker und Organisator Bernhard Hotz da auf die Beine gestellt hatten, grenzt tatsächlich an ein kleines Wunder. Schließlich waren gerade einmal vier Wochen Zeit seit dem amtlichen Startsignal für die 2G-Regel, um die so lange unbeheizt brachliegende Dorfbühn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.