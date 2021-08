Mut-Tour in Klein Hundorf : Neue Perspektiven im Umgang mit Depressionen

Teilnehmer, die mit Fahrrädern und zu Fuß unterwegs sind, wollen über psychische Krankheiten sprechen und Erfahrungen austauschen.

Klein Hundorf | 3100 Kilometer durch ganz Deutschland, in zehn Etappen auf Tandems und zu Fuß: Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und bei dem der Name Programm ist: Mutige Teilnehmer mit und ohne Depressionserfahrungen möchten anderen Mut machen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. Am Sonntag, 29. August, wo...

