Museumsanlage Gadebusch : Museumsteam plant weiteres Angebot zum Ostermarkt

Gute Info für Schnäppchenjäger und solche, die es werden wollen: In Gadebusch soll es am 2. April einen Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug geben. Teilnehmer können sich ab sofort dafür anmelden.

Gadebusch | Rund drei Wochen vor dem Ostermarkt am 2. April in Gadebusch hat das Team der Museumsanlage weitere Details zu der Veranstaltung bekanntgegeben. So soll es während des Ostermarktes auch einen Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug auf dem Gelände der Museumsanlage geben. Auch interessant: Museumsanlage Gadebusch startet optimistisch in die ...

