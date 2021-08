Rehna : Motorsportclub lädt zum Skatturnier

Am Sonnabend soll im Vereinsheim wieder gereizt und gestochen werden. Zudem wird der Sieger der Meisterschaft aus dem vergangenen Jahr geehrt. 2020 fiel die Pokalübergabe wegen Corona ins Wasser.

Rehna | Wer hat die besten Karten beim MC Rehna? Das wird sich am kommenden Sonnabend, 14. August, um 15 Uhr zeigen. Dann lädt der Motorsportclub Rehna zu seinem Sommer-Preisskat in das Vereinsheim am Garagenweg 3 ein. Vereinsmeister aus 2020 noch nicht geehrt Lange mussten die vielen Skatspieler des Vereins auf ihr nächstes Turnier warten. Sie konnten ...

