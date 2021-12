Experten helfen Unternehmen : Mölliner Schlachtbetrieb rüstet sich für die digitale Welt

Experten des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Rostock haben ein weiteres Unternehmen in MV bei einem Digitalisierungsvorhaben unterstützt, um den Sprung von der Papierwirtschaft hin zu digitalen Abläufen zu schaffen.

Möllin | Die Digitalisierung macht auch vor Schlachthöfen in MV nicht halt. So wird der Schlachtbetrieb Möllin im neuen Jahr einen ersten Schritt zu einem papierloseren Büro unternehmen und durch den Einsatz neuer Software den Digitalisierungsgrad erhöhen. Damit will sich das Unternehmen für die Zukunft breiter aufstellen, wesentliche Prozessabläufe optimieren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.