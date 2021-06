Lesungen mit Steffen Dobbert : Auf Heimatsuche durch Meck-Pomm

Der in Wismar geborene Autor Steffen Dobbert stellt in Möllin und Gadebusch sein neues Buch vor. Bei der Lesereise wird er vom Schriftsteller Nikita Afanasjew und von der Theaterautorin Lamis Ammar unterstützt.

Möllin/Gadebusch | In diesem Monat startet eine besondere Lese- und Theaterreise zum Thema Heimat. Der Autor Steffen Dobbert, der Schriftsteller Nikita Afanasjew und die Theaterautorin Lamis Ammar treten an mehr als 30 Veranstaltungsorten in ganz Mecklenburg-Vorpommern auf. Am Freitag, 18. Juni, sind sie um 19 Uhr in der Galerie hinter dem Rathaus in Wismar und am Donne...

