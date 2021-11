Wenn die Impfpflicht kommt : Betrieb der Pflegeheime in Wismar ist dann kaum möglich

Die Beschäftigten arbeiten bereits seit Jahren am Limit. Mit der Impfpflicht verschärft sich die Situation. Das gilt auch für das Sana-Hanse-Klinikum.

Wismar | Sollte demnächst wegen der Corona-Pandemie die Impfpflicht unter anderem für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern gelten, brechen in Nordwestmecklenburg schwere Zeiten an. „Ohne ungeimpfte Mitarbeiter kann die Pflege nicht aufrechterhalten werden“, machte Marco Trunk, Pressesprecher der Hansestadt Wismar, nun deutlich. Gut drei Vie...

