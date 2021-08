Corona in NWM : Das sind die nächsten Stationen des mobilen Impfteams

Die Impfquote soll weiter steigen. Daher gibt es auch in der kommenden Woche weitere Impfangebote vom Landkreis.

Nordwestmecklenburg | Schon seit Anfang Juli setzt der Landkreis Nordwestmecklenburg vermehrt auf ein mobiles Impfangebot. Dadurch sollen möglichst viele Bürger geimpft werden. Den Anfang machte am 5. Juli der erste Stopp in der Palmberghalle in Schönberg. Und auch in der kommenden Woche wird es wieder täglich von montags bis freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr Impfangeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.