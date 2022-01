Bei der Freiwilligen Feuerwehr : Mobiles Impf-Team heute in Gadebusch unterwegs

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Gadebusch sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich.

Gadebusch/Wismar/Grevesmühlen | Am 26. Januar können sich Einwohner beim mobilen Impf-Team zwischen 14 und 18 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Agnes-Karll-Straße 46 in Gadebusch impfen lassen. Facebook Iframe Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen Möglich sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen entsprechend Stiko-Vorgaben mit mRNA-Impfstoffen. Bei Personen ü...

