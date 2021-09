Nach zwei Jahren : Zirkus will Mitte Oktober Gadebusch verlassen

Frist um Frist ist verstrichen. Nun hat Mario Sperlich selbst eine mitgeteilt. Der Zirkusdirektor will den Bolzplatz in Gadebusch jetzt verlassen.

Gadebusch | „Der Zirkus 'The King Circus Royal' packt seine Sachen“, titelten wir am 15. Juni. Nun – Ende September – steht er noch immer mit Kamelen, Friesenpferden, Wohnwagen und Anhängern am Amtsbauhof in Gadebusch. Die Stadt hatte mehrere Fristen gesetzt. Eingehalten hat Zirkusdirektor Mario Sperlich keine davon. Das sei nicht gegangen. „Ich bin kein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.