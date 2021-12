Amt Rehna : Meldeamt und Wohngeldstelle bleiben geschlossen

Für Besucher des Amtes Rehna wird es in der kommenden Woche Einschränkungen geben.

Rehna | In Rehna bleiben das Einwohnermeldeamt sowie die Wohngeldstelle vom 20. bis 23. Dezember geschlossen. Alle anderen Abteilungen des Amtes Rehna sind am Dienstag, 21. Dezember, von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 23. Dezember, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist eine individuelle Terminvereinbarung möglich. Allerding...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.