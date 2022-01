Dreister Diebstahl : Mehrere DDR-Zweiräder in Grevesmühlen geklaut

Tatort war ein Garagenkomplex. Polizei erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.

Grevesmühlen | Das war mehr als dreist: Gleich ein halbes Dutzend Zweiräder aus DDR-Produktion haben Unbekannte bei einem Beutezug in Grevesmühlen gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 27. Dezember und dem 3. Januar in einem Garagenkomplex in der Straße An der Trift. Bemerkt wurde der Diebstahl erst am Montagmittag. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.