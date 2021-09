Meetzen : Open-Air-Kino auf dem Meetzener Dorfplatz zeigt „Känguru-Chroniken“

Bratwurst und Popcorn zum kommunistischen Känguru

Meetzen | Der Dorf- und Feuerwehr-Förderverein Meetzen lädt am kommenden Freitag, dem 10. September, zu einem Open-Air-Kino in Holdorf ein. Ab 19 Uhr geht es mit dem Einlass auf dem Dorfplatz in Holdorf los. Bratwurst und Getränke verkürzen die Zeit bis zum Filmstart um 20.30 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit. Erst dann kann sich bei fortschreitender Dunkelheit i...

