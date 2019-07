Mann leicht verletzt : Bei Schönberg: 75-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto

Am Montagabend, 18.15 Uhr, wurde das Polizeirevier Grevesmühlen über einen Unfall auf der B 104 informiert.

von svz.de

16. Juli 2019, 13:28 Uhr

Vor Ort eingetroffen, fanden die Beamten einen Pkw auf dem Dach liegend vor. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 75-jährige Autofahrer, der in Richtung Lübeck unterwegs war, rechts von der Straße abgekommen und hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann erlitt infolge des Überschlags leichte Verletzungen und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.