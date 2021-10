Morgens um 10 Uhr in Gadebusch : Manfred Seibke bereitet Ausstellung „Malen mit Licht“ vor

Er ist ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf aus MV: Manfred Seibke. Derzeit bereitet er eine neue Ausstellung vor, die von Sonntag an in der Museumsanlage Gadebusch gezeigt wird.

Gadebusch | Fotos aus Bremen, Gadebusch, Hamburg, Meetzen, Schwerin und anderen Orten werden von Sonntag an in der Museumsanlage Gadebusch präsentiert. Aufgenommen hat sie der Gadebuscher Hobbyfotograf Manfred Seibke. Mit Kamera und Stativ war er zuvor im Norden der Republik auf Motivsuche gewesen, fotografierte in Häfen, Innenstädten, an Seen und am Meer. Das Er...

