Lärmmessungen und Strafen : Piraten des Open-Air Grevesmühlen fühlen sich ungerecht behandelt

Regisseur und Hauptdarsteller Benjamin Kernen richtet in einem offenen Brief deutliche Worte an Landrat Tino Schomann und kritisiert ihn für sein Vorgehen gegen das Theater.

Grevesmühlen | Pyrotechnik hier, Gefechtslärm dort. Das Piraten-Action-Open-Air-Theater Grevesmühlen bietet den Zuschauern ein echtes Spektakel. Doch: Die Geräuschkulisse scheint für die Piraten zu einem Problem zu werden. Tägliche Lärmpegel-Messungen und empfindliche Strafen bei Überschreitung der gesetzten Grenze von 85 Dezibel sorgen für Zündstoff. Und auch die R...

